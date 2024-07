RC - Dernières infos

Le démantèlement de Tamoil s’expose à Martigny

Depuis hier soir et jusqu’en septembre, il est possible de découvrir l’envers du décor du démontage de l’usine Tamoil à la Médiathèque de Martigny. Le Montheysan Cédric Raccio y expose son travail de documentation.

Le Montheysan Cédric Raccio investit l’espace « Dans l’objectif » de la médiathèque de Martigny dès ce soir. L’artiste y expose images et vidéos de son travail de documentation sur le démontage de l’usine Tamoil à Collombey-Muraz, intitulée « Chorégraphie mécanique ». Cédric Raccio a filmé et photographié durant trois ans la destruction de l’ancien site industriel, fermé en 2015, d’abord sur demande de Tamoil dans un but d’archivage. Par la suite, il a créé une exposition mélangeant des images et des vidéos afin de retrouver l’atmosphère particulière qu’il régnait sur site.

Cédric Raccio:

Elysa Pellegrino, stagiaire en documentation culturelle pour le site de Martigny de la Médiathèque Valais revient sur cet espace particulier du site octodurien:

Chorégraphie mécanique est visible à l’entrée de la médiathèque de Martigny jusqu’au 21 septembre, en parallèle de l’exposition principale de la médiathèque « Sale ! Tout doit disparaître » qui est visible jusqu’en mars 2025.