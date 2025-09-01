RC - Dernières infos

Le défi Cyclomania fait pédaler la Suisse pour plus de durabilité

Le défi Cyclomania s’empare de la Suisse entière.

Durant le mois de septembre, la population du Chablais et de la Riviera est encouragée à saisir son vélo et pédaler un maximum de kilomètres pour remporter le titre de meilleur cycliste. Depuis 2020 sous l’égide de MyEnergie, les dix communes du District de Martigny s’allient au concours de Pro Vélo Suisse pour promouvoir une pratique du sport quotidienne favorable à l’environnement.

Cette action permet de rassembler toutes les générations autour du cyclisme, tout en sensibilisant les habitants aux notions d’écologie, de santé et de déplacement durable. Inciter aujourd’hui la population de manière ludique à chauffer ses mollets est une des meilleures manières de créer les cyclistes de demain selon Martine Plomb, spécialiste en politique énergétique et climatique chez MyEnergie.

En cinq ans de Cyclomania, Martine Plomb constate une tendance positive en matière mobilité urbaine.

En 2023, plus de 350 participants du District de Martigny avaient parcouru près de 20’000 km et économisé 4500kg de CO₂.

Informations et inscription pour le défi Cyclomania :

ADC