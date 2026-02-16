RC - Dernières infos

Le cortège du Carnaval a fait vibrer Monthey à la folie

Le grand cortège du 153e Carnaval de Monthey s’est déroulé ce dimanche dans le centre-ville. Placée sous le thème « À la folie », l’édition 2026 a rassemblé 17 chars, 14 Guggenmusiks et sociétés locales pour l’un des temps forts des festivités.

Le traditionnel cortège dominical a une nouvelle fois animé les rues montheysannes. Figurants, musiciens et groupes costumés ont traversé le centre-ville dans une ambiance festive, sous les yeux de 27’300 personnes.

Cette 153e édition, organisée par un comité renouvelé, se poursuit jusqu’à mardi avec la Pimponicaille lundi et le jugement du bonhomme hiver accompagné du cortège des enfants.

JG