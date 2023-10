RC - Dernières infos

Le corps sans vie d’un homme de 64 ans a été retrouvé sur un parking de la zone commerciale de Roche

Le corps sans vie d’un homme suisse de 64 ans habitant la région a été retrouvé jeudi matin à Roche sur un parking de la zone commerciale.

Le ministère public a été avisé et la procureure de service a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de ce drame et a confié les investigations aux enquêteurs de la police de sûreté vaudoise. A ce stade de l’enquête et selon les premiers éléments recueillis, rien n’indique l’intervention d’un tiers.