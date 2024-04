RC - Dernières infos

Le Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera ouvre ses portes jusqu’au 27 avril

Les portes du Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera sont ouvertes depuis jeudi et jusqu’au 27 avril, sur ses trois sites. Entre Montreux et Vevey, le Jazz, le classique et bien sûr le solfège sont enseignés à plus d’un millier d’apprentis musiciens.

Depuis jeudi et jusqu’au 27 avril, le Conservatoire Montreux-Vevey-Riviera ouvre ses portes au public. L’occasion d’en apprendre plus sur un établissement qui possède une riche histoire. Aujourd’hui composée de trois sites, l’un à Vevey et deux à Montreux, l’entité existe telle quelle depuis la fusion en 2002 du conservatoire de Vevey, fondé en 1915 et de celui de Montreux, créé en 1964.

Ludovic Turin s’est rendu sur le site de Vevey ce matin, pour y rencontrer Francois Grin, le directeur pédagogique du CMVR. Il est revenu sur l’histoire du conservatoire, mais également sur les différents enjeux actuels qui touchent la musique.