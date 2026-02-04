Le conseiller d’Etat valaisan Stéphane Ganzer victime d’un accident de ski

A la suite d’un accident de ski, le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS), Stéphane Ganzer, est hospitalisé. Son état nécessite une opération qui engendrera une indisponibilité durant plusieurs jours.

Selon la règle en vigueur, chaque Conseiller d’Etat est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement. Dans le cas présent, Franz Ruppen, chef du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (DMTE) lui suppléera et assurera la continuité du traitement des dossiers jusqu’à mi-février.