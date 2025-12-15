RC - Dernières infos

Le Conseil communal de Gryon valide le budget

Le Conseil communal a validé lundi soir le budget 2026. Celui-ci laisse apparaître un excédent de charges de 129’110 francs, pour un total des charges de 13,36 millions de francs.

La commission de gestion a tout de même relevé le niveau d’endettement de la commune, dont la dette nette par habitant est passée de 1533 francs en 2020 à 5890 dans le budget 2026. « Il faudra une priorisation stricte des projets », relevait le président de la commission de gestion, Benoît Golay. Au chapitre des investissements, une station d’ultrafiltration d’un coût d’un million de francs est notamment prévue pour 2026 ou encore la réfection du pont d’Aiguerosse, sur la route de Solalex, pour 238’000 francs.