Le Conseil communal d’Aigle fait sa rentrée après les vacances d’été

Le conseil communal d’Aigle s’est réuni pour sa première séance de rentrée ce jeudi soir.

Une soirée qui n’a pas eu de grandes discussions, et de grands débats, puisque le seul préavis à l’ordre du jour a été retiré, à cause d’un document manquant. Le syndic Grégory Devaud a également tenu à répondre au communiqué de presse diffusé mardi dernier du comité référendaire contre le réaménagement de la Place du Marché.

Ce communiqué de presse du comité référendaire a dénoncé des insinuations infondées de la part de la Municipalité. Il accusait notamment l’exécutif « d’instrumentaliser les institutions dans le seul but de protéger des intérêts électoraux » en rappelant la proximité entre la votation à l’origine prévue fin novembre pour la place du marché, et les élections communales du printemps 2026.

La soirée a toutefois débuté par une présentation de la Police du Chablais, l’EPOC. Le plenum a pu poser des questions au commandant, le major Jérôme Meilland. Cette introduction avait un but bien particulier que nous détaille le conseiller municipal en charge notamment de la sécurité, Jean-Luc Duroux.