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le commune de Blonay – Saint-Légier a désormais son application mobile

La commune de Blonay – Saint-Légier s’est dotée mi-avril d’une application mobile officielle gratuite, cette application s’inscrit dans la volonté de la commune de renforcer l’accessibilité à ses services et de moderniser sa communication.

Elle a pour vocation de centraliser l’essentiel des contenus utiles. Autre intérêt de l’application, un système de notification peut être activé afin de recevoir en temps réel des informations importantes, Tanguy Roulin, chargé de communication de la commune de Blonay – Saint-Légier.