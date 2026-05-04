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Le Collombeyroud Jean-Frédéric Sierro devient le président de la Diana Romande

Le Collombeyroud Jean-Frédéric Sierro a été élu samedi à la présidence de Diana Romande, la société des chasseurs romands.

Élu à l’unanimité, il succède au Fribourgeois Pascal Pittet, en fonction depuis 2018. Âgé de 57 ans, ingénieur géomètre et chasseur actif en Valais et dans plusieurs cantons romands, Jean-Frédéric Sierro est aussi engagé dans le milieu cynégétique, notamment auprès des chasseurs aux chiens d’arrêt vaudois.

Dans ses premières déclarations, il évoque une évolution plutôt qu’une révolution. Ses priorités : renforcer la communication et la formation, en particulier auprès des jeunes, qu’il estime éloignés des réalités de la nature. Deux nouveaux membres rejoignent également le comité : Marc Mermoux et Gabrielle Hostettler.

Le président sortant a salué une transition préparée et une fédération renforcée ces dernières années.

Com-ADC