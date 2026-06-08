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Le collecteur de céréales de Collombey prêt pour les défis à venir

Le centre collecteur de céréales de Collombey a inauguré son agrandissement vendredi dernier. Cette extension permettra d’optimiser la réception des récoltes pour le Valais et le Chablais vaudois.

Le centre collecteur régional de céréales du Bas-Valais s’agrandit. Inauguré vendredi dernier, à Collombey, par la société LANDI Rhône-Lavaux, cette extension marque une étape importante pour les agriculteurs de la région. Construit en 1986, puis modernisé en 2011, un agrandissement était à présent nécessaire, notamment depuis la fermeture du centre collecteur d’Aigle. Ce projet devisé a plus de 5 millions de francs et a été finalisé en 2025. Il répond aux nouveaux besoins en matière de production et de stockage des céréales dans la région. Maxime Montagrin, directeur et responsable du département agricole pour LANDI Rhône-Lavaux.

L’agrandissement a également permis de mettre l’entier du site aux nouvelles normes de sécurité et d’installer des panneaux solaires afin de produire une partie de l’énergie consommée sur le site.