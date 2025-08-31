RC - Dernières infos

Le Col de Cou possède désormais son propre refuge

Il aura fallu plus de dix ans pour remplacer l’ancien poste de douane sur le Col de Cou, sur la commune de Champéry, en une Cabane autonome pour les randonneurs de la région.

Plus de dix ans après les débuts du projet, le col de Cou possède sa propre cabane…

Ainsi, le Tour des Dents blanches compte une nouvelle étape. La cabane du Col de cou a été inaugurée hier, en présence des autorités suisses et françaises qui ont soutenu le projet. L’association de la cabane du Col de cou a réuni les communes de Champéry, Morzine et Samoëns afin de remplacer l’ancien poste de douane – mis en vente en 2014 – par un refuge doté d’une quarantaine de couchettes et d’une cinquantaine de places en restauration. Jean-Philippe Borgeaud, président de l’association de la Cabane du Col de cou :

Claudine Rey-Bellet, municipale champérolaine chargée des travaux publics :

La cabane sera accessible été comme hiver.