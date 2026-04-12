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Le cimetière de Saint-Maurice a droit à une mise en beauté

Le cimetière de Saint-Maurice fait peau neuve. Un nouvel aménagement qui se veut propice au recueillement tout en favorisant la biodiversité et en facilitant l’entretien du lieu.

Le cimetière de Saint-Maurice voit son calme troublé… En effet, des machines ont depuis peu commencé à sillonner les allées du lieu de recueillement afin de lui refaire une beauté. Le projet vise à revaloriser certains monuments tout en rendant l’espace plus agréable et plus facile d’entretien. Exit le gravier entre les tombes, des plantes couvre-sol et des prairies fleuries viendront apporter de la biodiversité et faire du cimetière un écrin de verdure au calme. Des aménagements expliqués par Evelyne Saillen, municipale en charge de la mobilité, des affaires sociales et des liens intergénérationnels.

Le coût des travaux est réparti sur deux ans. La première étape, en cours actuellement, s’élève à hauteur de 100’000 francs. La suite des travaux, estimée à quelques 50’000 francs, concernera les cheminements. Elle débutera en 2027.

MV