Le ciel de Château-d’Œx s’illumine pour la 46ᵉ édition du festival International de ballons

Le ciel de Château-d’Œx s’anime avec le lancement du Festival international de ballons. Un événement majeur qui a débuté samedi entre spectacle aérien et retombées touristiques.

La 46ᵉ édition du Festival international de ballons de Château-d’Œx a débuté samedi dans le Pays d’Enhaut. Jusqu’à dimanche, des équipages venus du monde entier font décoller leurs montgolfières au cœur des Alpes vaudoises, dans un site reconnu pour ses conditions aérologiques particulièrement favorables.

Cette dimension internationale fait partie intégrante de l’ADN du festival, qui attire chaque année pilotes, passionnés et curieux. Un rendez-vous devenu incontournable, comme l’explique Julien Magnin, responsable communication du comité d’organisation.

Au cœur d’un site reconnu pour ses conditions aérologiques particulièrement favorables, l’évènement reste toutefois dépendant de la météo. Ses organisateurs se sont entourés de spécialistes qui scrutent de très près le ciel et ses courants. Julien Magnin.

Le Festival international de ballons de Château-d’Œx attend plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sur l’ensemble de la semaine. Il conclura sa 46ème édition dimanche.

