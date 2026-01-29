RC - Dernières infos

Le Château de La Tour-de-Peilz pourrait faire peau neuve

10 ans après un premier projet avorté, le château de La Tour-de-Peilz pourrait faire peau neuve. Une nouvelle mise à l’enquête publique en ce sens a été déposée.

La Tour-de-Peilz pourrait entreprendre la transformation de son château. Une réfection intérieure et extérieure à près de 9 millions de francs. Une mise à l’enquête publique en ce sens a été déposée la semaine dernière par la municipalité boélande. Un premier projet de rénovation avait été rejeté il y a 10 ans. Cette fois, par le biais d’une démarche participative, la population a pu faire part de ses attentes concernant la transformation du château, monument classé d’importance nationale. Yves Roulet, chef de service domaines et bâtiments présente les grandes lignes de ce projet.

Pour le directeur du Musée Suisse du jeu, Selim Krichane, ces travaux sont essentiels pour poursuivre l’activité muséale.

Le conseil communal doit encore se prononcer concernant le crédit de construction, la décision devrait être prise lors de la séance de février ou de mars.

MV