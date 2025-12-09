RC - Dernières infos

Le chalet de Chaupalin aux Crosets accueillera ses premiers hôtes au printemps dans un cadre revitalisé

Le chalet d’alpage de Chaupalin a été entièrement restauré après plus de deux ans de travaux.

Situé sur les hauts des Crosets et propriété de la Bourgeoisie de Val-d’Illiez, la bâtisse rurale du XIXème siècle proposera dès le printemps une restauration du terroir et des nuitées en dortoir. Ce nouvel écrin de pierre et de bois aura coûté plus de deux millions de francs, en partie financé par le canton du Valais et le soutien de la commune.

Les activités agricoles et l’estivage historique des vaches cohabiteront avec l’accueil de visiteurs et fourniront le lieu en produits locaux. Avec une capacité d’accueil d’une quarantaine de convives et une vingtaine de lits, le gîte adopte une approche agro-touristique. Adrien Ecoeur, municipal en charge de la Bourgeoisie de Val-d’Illiez.

Le lieu, qui n’avait pas été rénové depuis 60 ans, accueillera désormais les convives sur deux étages avec vue sur les Dents du midi.

La valorisation d’une des dernières bâtisses de la Bourgeoisie locale est une fierté pour Adrien Ecoeur.

La Bourgeoisie de Val-d’Illiez recherche désormais pour le printemps le prochain exploitant agricole du chalet de Chaupalin. Situé à proximité des remontées mécaniques du Grand-Conche aux Crosets, le lieu renforcera l’offre touristique durant la période estivale et la saison de ski.