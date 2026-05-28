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Le Chablues Festival fête sa 8e édition les 7 et 8 août 2026 à Monthey

Pour sa 8e mouture et ses dix ans d’existence, le Chablues Festival revient les vendredi 7 et samedi 8 août 2026 au Parc du Crochetan à Monthey.

La formule propose toujours 6 concerts gratuits et la programmation prévoit des groupes inédits qui fouleront la scène du festival chablaisien pour la première fois. Pour rappel, la manifestation a été sacrée Prix culturel 2025 de la ville de Monthey.

Vendredi 7 août, le public pourra assister aux concerts d’Amaury Faivre (CH) à 19h, de Muddy What? (All.) à 20h30, et de Gaëlle Buswel (FR) à 22h. Samedi 8 août, la scène accueillera Voodoo Blues (CH) à 19h, Damantra (FR) à 20h30, et Eric Steckel (USA) à 22h. Ce dernier, virtuose, a sorti son premier album en 2002, alors âgé de onze ans. Cette même année, il partage la scène avec la légende britannique du blues John Mayall, fondateur du groupe The Bluesbreakers.