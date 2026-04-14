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Le Chablaisien Olivier Flueck prend la tête de la Fondation Chez Paou

La Fondation Chez Paou confie sa direction à Olivier Flueck. Une nomination interne qui s’inscrit dans la continuité, alors que l’institution poursuit son développement en Valais, notamment à Monthey et Muraz.

La Fondation Chez Paou a un nouveau directeur. Olivier Flueck succède à Marine Buchs, partie rejoindre la Fondation Emera. Jusqu’ici responsable des ressources humaines, de l’administration et des finances, il faisait déjà partie de la direction depuis plus de cinq ans.

Âgé de 41 ans et domicilié à Choëx, le Chablaisien connaît bien les enjeux de l’institution, active notamment à Monthey avec ses ateliers et son accueil d’urgence, ainsi qu’à Muraz avec une structure dédiée aux femmes.

Parmi les priorités du nouveau directeur figurent le développement d’un nouvel accueil d’urgence dans le Haut-Valais et la poursuite de l’amélioration des prestations existantes. L’objectif: répondre toujours mieux aux besoins des bénéficiaires, tout en consolidant les liens avec les partenaires institutionnels.

/jga-comm