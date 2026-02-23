RC - Dernières infos

Le Chablais va pouvoir avancer sur son développement grâce à l’approbation du gouvernement vaudois de deux plans majeurs

Le Conseil d’État vaudois a récemment approuvé deux plans majeurs pour le développement du Chablais. Ces outils de planification complémentaires ouvrent la voie pour l’un aux projets de zones d’activités et pour l’autre de mobilité et d’urbanisation, tout en garantissant leur cohérence juridique.

Le premier, déposé par Chablais Région est le premier du canton à obtenir l’approbation de l’exécutif, après un projet pilote refusé par certains législatifs de la région de la Vallée de Joux. Les détails avec Alain Turatti, directeur général de la DGTL, la Direction Générale du Territoire et du Logement du canton de Vaud.

Une première validation de ce PDRZA, ce plan directeur régional des zones d’activités qui marque une étape importante pour le Chablais. On retrouve Alain Turatti

Le deuxième outil de planification approuvé par le gouvernement est le plan directeur intercommunal. Explication de son utilité par le directeur général de la DGTL, la direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud.