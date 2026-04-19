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Le Chablais dispose désormais de son « shop forestier »

Un premier « shop forestier » a poussé dans le Chablais grâce au Groupement forestier des Agittes. Il propose du bois de la région, puisque les forêts chablaisiennes sont en bonne santé.

L’ancien hangar du Groupement forestier des Agittes – qui réunit les communes de Noville, Rennaz, Corbeyrier, Chessel, Yvorne et Roche – a été transformé en un magasin en libre-service sept jours sur sept et inauguré samedi. Du bois de feu, des pellets et des éléments en bois de différentes tailles y sont notamment proposés. Ceci permet de rendre la production du groupement forestier chablaisien plus accessible au public, puisque son siège se trouve à Corbeyrier. Laurent Fivaz, directeur du Groupement forestier des Agittes précise en outre que les forêts de la région se portent bien:

En sus de l’aménagement du shop, le Groupement forestier des Agittes en a profité pour créer un lieu de vie à proximité, avec des bancs de pique-nique et des panneaux thématiques sur leur travail ainsi que sur la fonction de la forêt.