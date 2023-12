RC - Dernières infos

Le César Ritz Colleges devient une HES

Le Conseil suisse d’accréditation a accrédité le César Ritz Colleges en tant que haute école spécialisée.

Cette reconnaissance souligne la haute qualité de l’enseignement, de la recherche et des services proposés. Le César Ritz Colleges est une école hôtelière reconnue internationalement avec deux campus en Valais, l’un au Bouveret et le second à Brigue. Environ 350 étudiants d’une cinquantaine de nationalités sont inscrits dans les différents programmes de certificat, de bachelor et de master. Les formations sont axées sur les arts pratiques et intègrent également le développement des compétences sociales et de management.