Le Centre Vaud a désormais sa section à Blonay-St-Légier

Une section du Centre Vaud existe désormais à Blonay-St-Légier. Le parti l’a annoncé mardi soir dans un communiqué. Une assemblée générale constitutive sera annoncée.

Cette nouvelle branche du parti centriste annonce son objectif : sa participation aux élections communales de mars 2026, car dit-il « dans un paysage politique souvent réduit à un duel gauche-droite, nous souhaitons permettre un dialogue et de renforcer le consensus ».

Le Centre Blonay-St-Légier informera ultérieurement sur la date de son assemblée générale constitutive. A noter que ce projet est porté par le conseiller communal Yann Krebs, jusqu’ici affilié au Parti Libéral Radical local.

GA