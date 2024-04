RC - Dernières infos

Le canton du Valais se dote d’une stratégie pour valoriser et moderniser son vignoble

« Vignoble du 21ème siècle » c’est le nom du projet de développement du vignoble valaisan soutenu par l’Etat. Son but : moderniser les pratiques pour augmenter la rentabilité.

Il poursuit également d’autres objectifs dont la professionnalisation de la branche, l’adaptation à l’évolution climatique et la sauvegarde du patrimoine et du paysage. Le principal défi pour le vignoble valaisan est le remaniement parcellaire. Il doit permettre de créer des surfaces d’exploitations d’au moins 3000m2 afin de favoriser la mécanisation. Christophe Darbellay, chef du département de l’économie et de la formation.

Le volume global des investissements pour parvenir à ces objectifs atteint 170 millions de francs sur quinze ans dont 53 sous forme de subventions cantonales à fonds perdus.