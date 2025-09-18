RC - Dernières infos

Le canton du Valais se dote d’un nouveau numéro pour les urgences non vitales

Le Valais à un nouveau numéro pour les urgences non vitales. Le 0848 200 300 est en service depuis le début du mois.

Le 0848 200 300 est le nouveau numéro pour les urgences non vitales en Valais. Le canton du Valais et la Société médicale du Valais (SMVS) ont mis en place, depuis le premier septembre, un nouveau numéro pour les urgences non-vitales. Fini le 0900 surtaxé. Ce numéro a pour vocation de désengorger les urgences des hôpitaux pour les cas ne nécessitant pas une prise en charge immédiate. Accessible 24h / 24 et 7 jours sur 7 il permet d’obtenir différents conseils et d’obtenir l’aide adéquate. Le 0848 200 300 est une amélioration du dispositif de réponse à l’urgence. Mathias Reynard, chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du canton du Valais.

Notez encore que les numéros 0900 dédiés aux urgences jusqu’à présent seront définitivement désactivés à la fin de l’année.