Le canton du Valais annonce son budget 2026

4,77 milliards c’est le budget 2026 annoncé ce mardi par le canton du Valais. Une enveloppe qui permettra au canton de mener à bien des investissements.

Le canton du Valais a dévoilé hier matin (ma) son budget à Sion. Annoncé à 4,77 milliards de francs, il présente une hausse de 4,7% par rapport au précédent, une situation que l’on doit notamment à la création de nouveaux postes de travail. Le niveau des investissements se monte quant à lui à 615 millions de francs, soit une hausse de plus de 15% par rapport à celui de 2024. Investissements qui concernent notamment la 3e correction du Rhône, les services de la santé et la mobilité. Un budget considéré comme satisfaisant par l’Etat. Franziska Biner, cheffe du département des finances et de l’énergie.

Le canton du Valais prévoit déjà qu’il faudra être prudent au niveau du budget dans les années à venir. De nombreux paramètres pourraient compliquer la stabilité budgétaire des années précédentes. Franziska Biner.

