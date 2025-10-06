RC - Dernières infos

Le canton de Vaud veut faire davantage pour sa biodiversité

Le canton de Vaud a dressé ce lundi matin un premier bilan de ses mesures pour la biodiversité et veut se concentrer désormais sur 4 axes prioritaires.

Peut mieux faire…

C’est le bilan qu’a dressé hier le canton de Vaud à propos de ses mesures pour la nature, dans le cadre de son Plan d’action Biodiversité 2019-2030. Malgré des progrès notables, la situation reste préoccupante, notamment concernant certaines espèces menacées. Face à ce constat, le Département de l’environnement annonce un nouveau paquet de mesures articulé autour de quatre priorités : la préservation des espèces et de leurs habitats, le renforcement de la nature dans les zones bâties, la consolidation de l’infrastructure écologique pour favoriser les déplacements des espèces, et la lutte contre les espèces invasives.

Au total, le coût de ces mesures est estimé à un peu moins de 50 millions de francs et les crédits doivent encore être validés par le Grand conseil.

Vassilis Venizelos, conseiller d’Etat chargé de l’environnement:

D’autant qu’il est souvent possible de mettre en place dans le milieu bâti des mesures simples pour aider la biodiversité. Catherine Strehler Perrin, cheffe de la division Biodiversité et paysage.

Des mesures que les propriétaires peuvent également mettre en place sur leur maison ou dans leur jardin.