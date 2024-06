RC - Dernières infos

Le canton de Vaud renforce l’accueil des mineurs non accompagnés

Le nombre de requérants d’asile mineurs non accompagnés attribués au canton de Vaud a été multiplié par sept entre 2020 et 2023. Pour renforcer l’accueil de ces jeunes, le canton a présenté le 14 juin une feuille de route.

L’EVAM, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants, a développé ses structures d’hébergements et possède désormais 20 sites dédiés. La feuille de route a pour but notamment de renforcer la collaboration entre les différents acteurs, de développer des nouveaux concepts socio-éducatifs et de favoriser la qualité de l’accompagnement des mineurs.

Parmi ces requérants, les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses, ce qui nécessite de nouvelles adaptations. Des explications d’Isabelle Moret, conseillère d’Etat.

Dans le Chablais, de nombreux centres d’asiles ont déjà été créés. La conseillère d’Etat appelle les autres régions à faire leur part.

La procédure d’accueil est bien rôdée et a permis à chaque nouveau jeune d’être logé et nourri dès son arrivée, assure Isabelle Moret.

/MAC