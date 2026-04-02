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Le canton de Vaud ouvre le porte-monnaie pour la Maison de montagne de Bretaye

La Maison de Montagne de Bretaye, qui accueille de nombreuses classes scolaires ou groupes en dortoirs, va faire peu neuve.

Pour ce faire, le Conseil d’Etat vaudois a décidé d’octroyer une aide à fonds perdu cantonale de 997’000 francs au titre du crédit-cadre « tourisme durable » et un prêt cantonal au titre de la loi sur l’appui au développement économique de 398’000 francs.

Cet investissement permettra de repositionner l’établissement selon les standards d’un établissement 3 étoiles, tout en préservant son caractère historique et l’accueil de classes ou groupes, d’exploiter la maison à l’année pour mieux valoriser son site et diversifier les activités ainsi qu’améliorer le confort, l’accessibilité et la performance énergétique du bâtiment, écrit jeudi le gouvernement.

Emblématique des camps de ski de très nombreux élèves vaudois, la Maison de Montagne de Bretaye peut actuellement accueillir jusqu’à 110 personnes environ. Elle se situe à 1750 mètres sur le tronçon du train Bex-Villars-Bretaye (BVB) en bordure des pistes de ski.