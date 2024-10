RC - Dernières infos

Le canton de Vaud lance « Chek »

Ce nouveau projet numérique vise à sensibiliser les 17-25 ans à l’importance de consulter des informations journalistiques vérifiées.

Le but est de leur permettre d’exercer leurs droits politiques en connaissance de cause. Alimentée par les éditeurs de presse locale, cette plateforme propose une actualité sur les canaux que les jeunes utilisent et dans les formats qu’ils consomment.

