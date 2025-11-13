RC - Dernières infos

Le canton de Vaud investit 17 millions pour relancer sa viticulture

Le Canton de Vaud dévoile un plan d’action de 17 millions de francs pour soutenir sa viticulture en difficulté. Baptisé « Avenir de la viticulture vaudoise », il vise à renforcer la compétitivité du secteur, adapter la production et encourager la relève.

Face aux difficultés du secteur viticole, le Canton de Vaud lance un plan d’action ambitieux pour la période 2025–2028. Baptisé « Avenir de la viticulture vaudoise » et présenté jeudi lors de la journée du vignoble vaudois à Villeneuve, il mobilise 17 millions de francs pour renforcer la présence des vins vaudois sur les marchés, soutenir la production et encourager la relève.

Et ce pour répondre à une crise qui frappe durement le secteur, à en croire la conseillère d’État chargée de la viticulture, Valérie Dittli.

Un plan qui va s’articuler sur trois axes, que nous détaille Valérie Dittli.

Ce nouveau plan d’action doit permettre de rendre le secteur plus robuste, innovant et durable.

/LT