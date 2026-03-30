RC - Dernières infos

Le bureau de l’intégration montheysan rejoint le COSMO 10

A Monthey, la Maison du monde déménage au Simplon 10. Mais les activités du bureau de l’intégration – dont fait partie la maison du monde – demeureront les mêmes.

La Maison du monde à Monthey déménage.

Le bureau de l’intégration de la commune et les associations qui ont font partie rejoignent le nouvel espace du service de la cohésion sociale, dans le bâtiment du Simplon 10. Il s’agira de dire au revoir à la Grange à Vanay qui accueille la maison du monde depuis vingt ans, notamment pour les cours de français, comme l’explique Sébastien Schafer, délégué à l’intégration :

D’autres activités sont organisées par le bureau de l’intégration. On retrouve Sébastien Schafer :

Le nouveau bâtiment s’intitule le COSMO 10, et accueillera les services de la jeunesse, de l’enfance et de l’intégration. L’appellation Maison du monde ne sera dès lors plus utilisée.