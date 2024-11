RC - Dernières infos

Le budget 2025 de la ville de Monthey est dans les chiffres rouges pour la 2ème année consécutive.

Le budget 2025 de la ville de Monthey est déficitaire à hauteur de 4,6 millions de francs.

La Municipalité se veut rassurante et parle d’un résultat négatif maîtrisé et en baisse. Présentés aujourd’hui, ces chiffres rouges sont justifiés par les nombreux investissements en cours de réalisation pour plus de 27 millions de francs.

L’extension de la nurserie de la Tonkinelle, l’aménagement de la zone sportive du Verney et le développement du réseau électrique font partie des projets d’importance. Quant à elles, les recettes fiscales sont en augmentation de presque un million de francs.

A quelques semaines de son départ de la présidence de Monthey, Stéphane Coppey, jette un regard satisfait sur le travail accompli ces 12 dernières années et sur son ultime budget.

Malgré une marge d’auto-financement en recul de plus d’un million de francs, la fortune de la commune progresse à 71.8 millions de francs. Une situation positive qui permettra d’absorber les pertes futures et de soutenir le prochain cycle d’investissements.