Le bricolage anti-gaspi, une tendance a portée des enfants

Eviter le gaspillage grâce au bricolage : c’est ce que propose demain l’atelier « Récup et Bricole » à la bibliothèque de Troistorrents.

Durant une matinée, les enfants pourront confectionner une boîte de rangement colorée et un porte-clef à base de matières premières entièrement recyclées. A travers cette animation, la bibliothèque de Troistorrents cherche à sensibiliser de manière ludique les plus jeunes aux questions de durabilité. Pour Virginie Guex, artisane bellerine responsable de l’atelier, l’approche est écologique et pousse les enfants à la créativité.

En plus des ateliers créatifs, la bibliothèque de Troistorrents propose une initiation à la lecture pour les plus petits le 8 mai et le 5 juin prochain.