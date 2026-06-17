RC - Dernières infos

Le bras de fer continue autour de la Place de tir à Saint-Maurice

L’armée suisse met à l’enquête l’assainissement de la place de tir de St-Maurice. Très attendu, ce projet ne satisfait pourtant pas l’association des riverains ou les autorités communales.

L’armée suisse a mis à l’enquête vendredi dernier une proposition d’assainissement de la place de tir de Vérolliez, à Saint-Maurice.

Le projet prévoit la rénovation des box de tir ainsi que la construction de parois anti-bruit. Le concept proposé ne satisfait pas les autorités communales ni l’Association des riverains de St-Maurice, qui a déjà annoncé qu’elle fera opposition. Selon elle, les parois ne suffiraient pas à atténuer l’écho des tirs sur la falaise, notamment les tirs émis depuis la zone de combat où sont utilisées des armes plus bruyantes. Jérôme Morisod, coprésident de l’Association des riverains.

Les autorités communales ne sont également pas convaincues par le projet d’assainissement, et veut protéger ses habitants, parfois accusés d’avoir « choisi de vivre à proximité d’une place de tir ». Xavier Lavanchy, président de St-Maurice.

De son côté, Armasuisse explique que les protections anti-bruit prévues dans cet assainissement correspondent aux exigences calculées.