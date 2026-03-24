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Le bloc PLR-UDC veut conquérir la Municipalité de Bex au second tour des élections communales

Le second tour des élections communales vaudoises s’annonce serré à Bex. Le 29 mars, l’Alliance PLR-UDC souhaite s’imposer pour s’offrir une majorité au sein de l’exécutif.

Dans un contexte de bons résultats de l’Alliance Rose-Verte, qui a placé au premier tour sa tête de liste Alberto Cherubini, au coude à coude avec le centriste Michael Dupertuis d’Avançons-Ouverture, le municipal sortant PLR Emmanuel Capancioni a réalisé de son côté le 3ème meilleur score du premier volet. Il fait valoir les nombreux projets réalisés avec succès durant ses dix ans de travail à l’exécutif pour rempiler pour un troisième mandat.

Dans le sillage de sa tête de liste, Anna Russo continue sa marche pour le second siège PLR à l’exécutif. Malgré son retard de suffrages au premier tour par rapport à la gauche et le centre, Anna Russo aborde la situation avec optimisme.

Également présent sur la liste de l’Alliance de droite, l’UDC Baptiste Guérin caracole en tête du scrutin du premier tour. Un premier succès électoral qui lui donne des ailes pour conquérir un siège à l’exécutif.

Pour rappel, six places sont en jeu pour huit candidats à la Municipalité de Bex lors du second tour des élections communales le dimanche 29 mars prochain.

Antoni Da Campo