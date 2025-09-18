RC - Dernières infos

Le barrage d’Emosson a 50ans

Il y a 50ans le barrage d’Emosson entrait officiellement en fonction. 50 ans d’une collaboration Suisse-France fructueuse qui a été célébrée ce jeudi sur le couronnement du barrage.

Le barrage d’Emosson, sur la commune de Finhaut, souffle cette année ses 50 bougies. L’occasion de saluer une importante réalisation internationale, lors de laquelle Suisse et France ont su œuvrer main dans la main pour le bien commun. Pour ce jubilé, Electricité Emosson a convié aujourd’hui les autorités des deux pays pour parler du passé, du présent mais aussi de l’avenir. Un avenir dans lequel l’énergie hydroélectrique est importante. Benoît Revaz, directeur de l’Office fédéral de l’énergie.

En tant que deuxième plus grande retenue de Suisse le barrage d’Emosson a pour mission de continuer sa production et même de l’amplifier. La société exploitante a la volonté d’élever de 10 mètres le mur du barrage ce qui permettrait d’améliorer l’efficience en hiver.

MV