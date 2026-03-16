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Le barrage Bex et Massongex pourrait produire de l’électricité en 2032

Le barrage sur le Rhône entre Massongex et Bex ou MBR, a obtenu l’autorisation de construire des cantons de Vaud et du Valais.

Avec une capacité de production de courant renouvelable équivalente à la consommation annuelle de 20’000 ménages soit 15 éoliennes, ce palier au fil de l’eau représente aujourd’hui le plus gros projet hydroélectrique de Suisse et renforcera la sécurité énergétique de la région.

Estimé à 180 millions de francs, le projet intercantonal prévoit également une revitalisation de trois affluents et la construction d’une passerelle piétonne. Pour Stéphane Maret, président du projet MBR, cette infrastructure deviendra un atout pour l’économie de la région et la transition écologique.

Cette infrastructure représente l’aboutissement de réflexions débutées il y a 40 ans par l’ancienne société Hydro Rhône. Stéphane Maret.

MBR collabore avec les cantons de Vaud et du Valais afin de sécuriser la zone sur un tronçon de 3km dans le cadre de la troisième correction du Rhône (R3).

Le chantier du barrage Massongex-Bex-Rhône pourrait débuter à l’automne 2027 pour une durée de 5 ans et bénéficierait d’un financement de la Confédération de près de moitié des coûts totaux.