Le barrage au fil de l’eau entre Massongex et Bex devrait connaître l’entame de son chantier en 2026

Nouvelle étape pour le futur barrage Massongex-Bex-Rhône : l’étude d’impact sur l’environnement est en consultation jusqu’à la fin du mois. Ensuite, l’autorisation de construire devrait être octroyée.

Le barrage Massongex–Bex–Rhône pourrait entrer en chantier dès 2026.

Les décisions cantonales relatives à l’étude d’impact sur l’environnement est actuellement mise en consultation jusqu’à la fin du mois de décembre, étape préalable à l’entrée en force du permis de construire à la société MBR SA. Cette étude présente un projet jugé équilibré : en compensation de la construction du barrage, des mesures de revitalisation des cours d’eau de l’Avançon et du Courset sont prévues. Avec ce barrage, il sera possible de produire de l’électricité pour environ 20’000 ménages ; mais il n’est pas possible de multiplier ce genre de pallier sur le Rhône. Rafael Duarte, responsable hydrologie et forces hydrauliques pour le canton de Vaud :

Si le calendrier est respecté et qu’aucun obstacle majeur ne survient, la majeure partie des travaux devrait débuter en 2027. Le barrage, et d’autres travaux dont une passerelle dédiée à la mobilité douce entre Bex et Massongex, pourraient être achevés en 2032.