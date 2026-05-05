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Le 8ème Congrès international du Centre de Recherches, d’Études et de Valorisation de la Viticulture de Montagne s’ouvre à Montreux

Le 8ème congrès international du Centre de recherches, d’études et de la valorisation de la viticulture de montagne se tient du 5 au 8 mai à Montreux.

Montreux accueille dès ce mardi le 8ème congrès international du Centre de recherches, d’études et de la valorisation de la viticulture de montagne, le CERVIM.

Pour la première fois en suisse, plus d’une centaine de chercheurs et de représentants des vignobles de montagne, aussi appelés vignobles héroïques, issus de douze pays participent aux différentes conférences et excursions jusqu’au 8 mai. 3 thématiques sont abordées lors de ces journées : les paysages uniques à préserver, la durabilité économique de la viticulture héroïque ainsi que les techniques culturales et questions agronomiques. Les explications d’Olivier Viret, responsable du centre de compétence vitiviniculture du département de l’agriculture du canton de Vaud.

Ce congrès, qui se déroule dans un contexte vitivinicole sous tension, cherche aussi à sensibiliser le public à l’importance du travail sur ces parcelles et de sa sauvegarde.