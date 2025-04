RC - Dernières infos

Le 30km/h de nuit à La Tour-de-Peilz entre en vigueur ce soir

La Tour-de-Peilz passe au 30km/h de nuit. Suivant d’autres communes de la Riviera elle entend elle aussi réduire les nuisances sonores sur son territoire.

L’entrée en vigueur officielle du 30 km/h de nuit est prévue aujourd’hui (lu) à La Tour-de-Peilz. Dans le but de réduire les nuisances sonores, la mise en place de ce dispositif sur certains tronçons de la ville avait été acceptée par le Conseil communal en septembre dernier. La Municipalité a dû prendre des mesures afin de répondre à l’ordonnance cantonale de protection contre le bruit qui a débuté en 2015. Cette mesure prend effet dès ce soir entre 22h et 6h, la population boélande en a été informée et la communication va continuer dans un but de sensibilisation. Sandra Pasquier, Syndique de La Tour-de-Peilz.

MV