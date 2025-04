RC - Dernières infos

Le 1er juin à Saint-Gingolph : raclette ET raclonette à la frontière franco-suisse

Manger une raclette à la valaisanne ET une raclonette à la Française, simultanément et à cheval sur la frontière franco-suisse c’est possible ! Et ce sera organisé le 1er juin à Saint-Gingolph !

Prenez un fromage à raclette de Région Dents-du-Midi (RDDM), dégustez-le avec un vin français, sur un pont pittoresque, le pont du Moulin, qui lie, à Saint-Gingolph, les deux pays, et vous aurez un événement unique en tout point : la raclette à la frontière !

Mise sur pied au lendemain d’une querelle culinaire franco-suisse, dans un contexte de record du monde de la raclette, d’abord raflée par les Français, puis décrochée en avril à Martigny par les Suisses, cette manifestation aura pour but de célébrer ce plat et de réconcilier ce beau monde. Aux manettes : Eddy Baillifard, ambassadeur valaisan de la raclette et Maxime Balouzat, Lyonnais et organisateur de la plus grande raclette à Saint-Etienne en 2024. Et qui fait équipe, entre autres, avec l’humoriste rhodanien Chicandier. Ce dernier sera d’ailleurs présent à Saint-Gingolph le 1er juin et proposera des sketchs aux gourmets assis tant du côté français que du côté suisse.

Vous allez l’entendre, plus aucune animosité, si tant est qu’elle ait existée, entre les deux hommes, mais plutôt un partage de passions : celles du fromage fondu et de la convivialité, sur fond d’amitié naissante.

Interviewés à tour de rôle en tant que co-organisateurs de ce repas transnational, Eddy Baillifard et Maxime Balouzat nous rappellent les débuts « belliqueux » de cette affaire, qui se sont vite mués en heureux événement.

Il reste environ une centaine de places disponibles. L’inscription est obligatoire pour participer à cette Raclette à la frontière. A noter que les organisateurs cherchent en parallèle également, des bénévoles.

Guillaume Abbey