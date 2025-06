RC - Dernières infos

Lavey: la fête du village, c’est ce samedi

La fête villageoise de Lavey est de retour. Ce samedi, la nuit Rocanne portée par les sociétés locales fera vibrer le village.

La Nuit Rocanne est de retour ce samedi à Lavey. La fête débutera dès 11h et durera jusque tard dans la nuit. Une fête qui doit son existence aux différentes sociétés villageoises qui œuvrent pour sa réussite. Diverses animations sont prévues pour petits et grands lors de cette 5ème édition du renouveau des festivités de Lavey-Village. En effet, mise sur pause pendant un temps, la fête villageoise à repris son souffle et malgré la coupure une tradition est restée. Loan Jacquemettaz, président de la Nuit Rocanne.

Notez que la journée sera animée de show de danse et pole dance, concerts, rallye pour les enfants et diverses animations et jeux.