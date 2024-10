RC - Dernières infos

L’authenticité en musique au coeur de la « Montreux Jazz Festival Residency »

La 5ème édition de la « MJF Residency », le festival musical de la Montreux Jazz Artists Foundation, bat son plein jusqu’à dimanche au Montreux Palace.

Depuis ce mercredi 8 formations émergentes côtoient des artistes internationaux, ou des mentors, à travers un programme qui tend à offrir des opportunités pour des carrières à l’international. La transmission, l’échange et le partage entre musiciens et mentors sont au centre de ce festival ouvert au public pour des concerts en libre accès. Plongée dans les coulisses de la « Montreux Jazz Festival Residency » en compagnie de Macha Gharibian, pianiste, chanteuse et mentor ici à Montreux. Elle est accompagnée de Yaniv Benhamou, musicien genevois membre du duo « Dan and the Dynamite.

Les coulisses d’une répétition: