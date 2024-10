RC - Dernières infos

Laurent Horvath, Délégué à l’eau en Valais: « Le Chablais est un excellent élève »

Réfléchir à un usage raisonné de l’eau : voici une des missions du Délégué aux questions relatives à l’eau en Valais.

Laurent Horvath a pris ses fonctions en avril dernier et préside désormais le groupe de travail sur la stratégie pour la gestion de l’eau en Valais. Trois missions principales attendent le canton à savoir l’utilisation de l’eau comme eau potable, la protection de l’eau en tant que ressource et protection de l’homme contre les dangers naturels et enfin la mise en valeur de l’eau notamment dans la production d’électricité. Des défis mais surtout des réflexions à mener entre les différents acteurs en matière de gestion de l’eau dans un contexte valaisan bien particulier.

Laurent Horvath, Délégué cantonal aux questions relatives à l’eau.

Pour la petite histoire, et surtout pour les plus anciens et amateurs de basket, le nom de Laurent Horvath n’est pas inconnu dans la région puisqu’il a fait les beaux jours du BBC Monthey dans les années 90. Il a également remporté le titre de champion suisse en 1991 avec Vevey.