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L’Auberge de Chindonne ouvre avec de nouveaux gérants

Auberges, cabanes et refuges entament leur saison d’été… Certains ont ouvert leurs portes cette semaine.

Notamment Salanfe, sur le Tour des Dents du Midi, et Chindonne. L’Auberge située aux Giettes a de nouveaux gérants, pas en la personne, mais en les personnes – car ils sont trois – de Damien Reuse, Gaëtan Gérôme et Benjamin Sohier. Il s’agit d’un retour puisqu’ils ont déjà travaillé ensemble à Chindonne il y a treize ans. Damien Reuse, un enfant du pays, était alors le patron des deux amis d’enfance, Gaëtan et Benjamin, qui travaillaient alors comme saisonniers. Aujourd’hui, ils ont emménagé les trois dans l’auberge pour saisir cette opportunité. Ils racontent…

Chindonne qui est donc ouvert depuis hier. Toutes les informations se trouvent sur son site internet.