L’association Yvorne Grandeur Nature reçoit un soutien financier de l’Office Fédéral de l’Agriculture
L’association Yvorne Grandeur Nature a reçu un soutien financier de l’Office Fédéral de l’Agriculture. Près d’un million de francs pour développer davantage la communication et la promotion des vins vuargnérans.
L’association Yvorne Grandeur Nature a reçu un soutien financier de l’Office Fédéral de l’Agriculture. Une aide de près d’un million de francs, sur une durée de 4 ans, qui permettra de développer davantage le projet. Un soutien bienvenu pour l’initiateur du projet, l’ancien syndic Philippe Gex.
A l’origine du projet se trouve le vigneron Philippe Gex.
L’objectif : faire des vignobles d’Yvorne un modèle de viticulture durable, où l’écologie et la biodiversité se combinent à la qualité du vin. Pour y parvenir, les vignerons ont achevé les travaux dans la vigne et finalisé le cahier des charges associé. Place maintenant aux prochaines étapes, détaillées par Philippe Gex, également président de l’association.
27 novembre 2025