L’association Yvorne Grandeur Nature reçoit un soutien financier de l’Office Fédéral de l’Agriculture

L’association Yvorne Grandeur Nature a reçu un soutien financier de l’Office Fédéral de l’Agriculture. Près d’un million de francs pour développer davantage la communication et la promotion des vins vuargnérans.

L’association Yvorne Grandeur Nature a reçu un soutien financier de l’Office Fédéral de l’Agriculture. Une aide de près d’un million de francs, sur une durée de 4 ans, qui permettra de développer davantage le projet. Un soutien bienvenu pour l’initiateur du projet, l’ancien syndic Philippe Gex.

A l’origine du projet se trouve le vigneron Philippe Gex.

L’objectif : faire des vignobles d’Yvorne un modèle de viticulture durable, où l’écologie et la biodiversité se combinent à la qualité du vin. Pour y parvenir, les vignerons ont achevé les travaux dans la vigne et finalisé le cahier des charges associé. Place maintenant aux prochaines étapes, détaillées par Philippe Gex, également président de l’association.