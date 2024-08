RC - Dernières infos

L’association « Sébastien Ducrey » a relancé la mythique course Vouvry-Taney samedi

Après plusieurs années, voire même après des décennies d’absence, la course Vouvry – Taney était de retour ce samedi. Un franc succès malgré les conditions météorologiques, qui motive les organisateurs à reconduire l’épreuve en 2025.

Dès 8h00 ce samedi matin, plus d’une centaine de marcheurs et de coureurs ont gravi les sentiers au départ du centre de la localité, qui bouillonnait en raison de la fête au village, en direction du lac de Taney. Les participants ont rallié les hauts de la commune, le long d’un tracé de plus de 8 kilomètres.

L’épreuve a été relancée par l’association « Sébastien Ducrey », qui rend hommage à l’ancien secrétaire communal de Vouvry, décédé accidentellement il y a trois ans. Pour l’association, l’objectif est de rendre hommage à ce Vouvryen, amoureux de ses montagnes, tout en valorisant les sentiers pédestres.

Cela commençait par l’organisation d’une épreuve mythique, qui avait disparu du calendrier sportif chablaisien depuis près de 40 ans. Guillaume Abbey a interviewé le président de l’association et frère de Sébastien Ducrey. Pierre Ducrey.

Guillaume Abbey.