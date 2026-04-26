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L’Association pour la Jeunesse Aiglonne célèbre 40 ans d’activités dédiées à la jeunesse

L’AJA, l’Association pour la Jeunesse Aiglonne, célèbre cette année ses 40 ans. Pour l’occasion, elle a soufflé ses bougies samedi en grande pompe avec une journée festive dans ses locaux au centre-ville. Raclette, spectacle de danse et animations jeunesse étaient au programme de ce jubilé.

La maison de quartier est devenue au fil des ans un véritable carrefour de rencontres, de culture et d’événements pour la jeunesse locale à travers notamment la Fête des Couleurs et le Festival Trottinette. Des manifestations auxquelles Morgane Kohli, présidente nouvellement élue de l’AJA, est particulièrement attachée.

Cet anniversaire est un double événement pour Cyril Zoller, président sortant qui passe le flambeau à Morgane Kohli. Il fait le bilan de ses neuf ans à la tête de l’AJA.

Le président sortant Cyril Zoller a transmis samedi le flambeau à Morgane Kohli après 9 ans d’activités. Crédit : AJA

En collaboration avec la commune d’Aigle, l’Association pour la Jeunesse Aiglonne s’active depuis quatre décennies à offrir aux enfants et adolescents un lieu de rencontre, de détente, d’écoute et de dialogue.

ADC