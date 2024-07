RC - Dernières infos

L’association montheysanne Val Mécanique Solidaire: une famille qui en aide d’autres

Au départ, c’était un Selecta solidaire. Un peu plus de 6 mois après, ce sont des armoires, des congélateurs remplies de denrées alimentaires afin d’aider les gens dans le besoin.

On parle ici de l’association Val Mécanique solidaire, lancée en janvier dernier à Monthey, par Natacha Cretton et son mari. Ils ont déjà aidé de nombreuses familles, et se sont mobilisés récemment pour soutenir les personnes touchées par les inondations à Chippis.

A noter que l’association recherche toujours des denrées non périssables, ainsi qu’un maraîcher qui pourrait leur fournir des fruits et légumes gratuitement.