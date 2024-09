RC - Dernières infos

L’association Lire et Ecrire Valais poursuit sa lutte contre l’illettrisme

Ce dimanche aura lieu la journée internationale de l’alphabétisation. L’occasion de rappeler que contrairement aux idées reçues, l’illettrisme touche aussi la Suisse.

Dans notre pays, 1 adulte sur 6 rencontre des difficultés de lecture et d’écriture, soit au total 800’000 personnes. Une problématique que tente de résoudre l’Association Lire et Ecrire Valais depuis plus de 35 ans à travers des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation. Aujourd’hui, l’organisation valaisanne poursuit sa mission d’alphabétisation en renouvelant sa direction.

Alors pour saisir les enjeux de la maîtrise de l’écriture et pour découvrir les activités de l’association Lire et Ecrire Valais, nous sommes allés à la rencontre de sa nouvelle directrice Emmanuelle Sarrasin.

Grâce aux subventions de l’Etat du Valais, les cours de français de l’association Lire et Ecrire Valais sont accessibles à un prix modique. Il est également possible de parrainer pour une année un apprenant précaire.